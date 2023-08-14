Ağaç A.Ş. işçileri düşük zamma karşı Saraçhane'de: 'Direnen işçiler yenilmezler'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç A.Ş'de çalışan DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman Sendikası üyeleri düşük zamma karşı İBB Saraçhane binası önüne bir araya geldi.

İşçiler, Beykoz’dan Sultanbeyli’ye birçok şantiyeden yürüyüşlerle Saraçhane Parkı’na ulaştı.

Birleşik Tarım Orman Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi AŞ ile konfederasyonumuz DİSK üyesi Genel-İş sendikamız arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki hakların, tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçileri açısından asgari standart olacağını söylemiş olmasına rağmen, Ağaç A.Ş. işçileri bu hakların kapsamı dışında tutulmaya çalışılmaktadır. Biz, Ağaç A.Ş işçilerinin bu yöndeki haklı talepleri karşılanmadığı gibi ne Ağaç A.Ş. ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimince, hak kayıplarımız görüşülmek bile istenmemektedir. Ağaç A.Ş. işçileri olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının itilip kakılanı, üvey evladı, ötekisi olmak istemiyoruz” denildi.

Saraçhane Parkı’nda toplanmaya başlayan işçiler, 15:30’da basın açıklaması yapacak.