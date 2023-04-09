Düsseldorf'da Türk düğününde onlarca kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Almanya'da Düsseldorf İtfaiye'sinin yaptığı açıklamaya göre Vogelsanger Weg'deki bir binada çok sayıda kişi zehirlendi. İtfaiye karbonmonoksitten zehirlendiği anlaşılan 34 kişinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Olay dün saat 20.12'de meydana geldi.

İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları 5 saat sonunda sona erdi, yaklaşık 75 acil servis çalışanı görev aldı.

Kurum, 200 davetlinin katıldığı bir Türk düğününde, salondaki ısıtıcı ile jeneratörden sızan karbonmonoksit nedeniyle zehirlenmelerin gerçekleştiğini aktardı.