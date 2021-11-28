Duruşma öncesi Umut Gündüz için dayanışmayı büyütme çağrısı

Bisikletçi Umut Gündüz'ün geçen yıl alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz tarafından öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması 10 gün sonra görülecek.

Sosyal medyadan açıklama yapan 'Umut'a Ses Ol' platformu, duruşma öncesi sosyal medya hesaplarını takip ederek dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.

Açıklamada, "500 gündür sürdürdüğümüz adalet mücadelemizde. 2. Duruşmaya 10 gün kaldı. Sesimizin daha güçlü olması için #umutasesol sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayalım" denildi.