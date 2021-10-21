Durul Gence yaşamını yitirdi

Türkiye'nin önemli davulcularından, uzun süredir parkinson hastalığıyla mücadele eden Durul Gence, 81 yaşında kanser tedavisi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Gence, durumunun ağırlaşması nedeniyle iki hafta önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Durul Gence kimdir?

Türk caz müzisyeni ve orkestra şefi Durul Gence, 1954 yılında girdiği Deniz Harp Okulu'nda davul çalmaya başlayarak müzik hayatına başladı.

Okul yıllarında kurduğu müzik topluluğu ve ardından çalıştığı "İstanbul Express", kurduğu "Asia Minor Mission" topluluklarıyla, Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden sanatçı, yurtdışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili İvanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimlerle çalıştı.

Gence, bir yıl kadar Norveç'te kalarak müzik çalışmalarına burada devam etti. ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi'nde, "İnsan, Müzik ve Caz" dersleri veren Gence'nin, DG-4 adında bir topluluğu bulunuyordu. Sanatçı, Mart 2005'te 50. sanat yılını kutlamıştı.