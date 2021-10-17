Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Can Okan

Sergey Prokofyev'in Savaş Sonatları adıyla anılan üçlemesinden biri olan 6. Piyano Sonatı, bugünkü köşemizin odağı olacak. Yirminci yüzyılın en büyük bestecilerinden biri olan Prokofyev, yaratıcılığının en olgun dönemine denk gelen 1940 yılından itibaren 2. Dünya Savaşı’nın neden olduğu insanlık felaketini ve savaşın toplumdaki yansımasını bu eserde çarpıcı bir gerçekçilikle aktarmıştır.

Piyanist ve orkestra şefi Can Okan'ın 7 Ekim 2021 tarihinde Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği "Savaş Zamanında Toplum ve Müzik/ Prokofyev" adlı sunumunu ve ardından sanatçının bu sunumun bir parçası olarak seslendirdiği Prokofyev'in Savaş Sonatları adıyla anılan üçlemesinin ilk halkası olan 6. Piyano Sonatı’nı okurlarımızla paylaşıyoruz.