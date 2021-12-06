Dünyanın ilk 'intihar kabini' İsviçre'de onaylandı

İntiharda kullanılması amaçlanan 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılmış kapsül, İsviçre'de yasal incelemeden "başarıyla" geçti. 'İntihar kabininin' gelecek yıl ülkede çalışmaya hazır olması bekleniyor.

İki ana dış müdahale desteğiyle intihar örgütünün verilerine göre, 2020 yılında İsviçre'de bin 300 kişi ötenazi prosedürüne başvurdu.

"Sarco kapsülü"nün geliştiricisi Dr. Philip Nitschke, "müşterilerine" uyuşturucu kullanmadan "hızlı ve huzurlu" bir ölüm vaadediyor.

İşlem kabin bölmesinin nitrojenle doldurulmasıyla gerçekleşiyor. Dr. Nitschke, Cumartesi günü SwissInfo web sitesine verdiği söyleşide Sacro müşterisinin 30 saniye içinde "panik ve boğulma hissi olmadan" öleceğini söyledi.

Sarco kapsülünün üçüncü prototipi şu anda Hollanda'da 3 boyutlu baskı araçlarıyla imal ediliyor ve "2022'de İsviçre'de çalışmaya hazır olması" bekleniyor.

Geçen yıl bir tanıtım reklamında Nitschke, teknolojiyi kamuya açık kılmayı planladığını söyledi.