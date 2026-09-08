Dünyanın hiçbir yerinde böyle çalıştırılma şekli yok: Elbistan Termik Santrali zehir saçıyor

Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde çevreyi ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen faaliyetler sürerken, son zamanlarda yaşanan sorunlar bölge halkında büyük tepkilere neden oluyor. Santralin baca gazı filtresiz çalıştırılması ve yarattığı kirlilik iddialarına karşı sendika yetkilileri ile bölge temsilcileri sert açıklamalarda bulundu.

'Dünyanın hiç bir yerinde buna izin verilmez. Ama burada faliyetine devam ediyor'

Tes-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Kılınç konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu bölgenin iktidar partileri milletvekilleri görmüyor mu bunları? Çelikler Holding'e bir şey demiyorlar mı? Bu adamlar insan değiller mi? Bu bölgeye bu kadar zarar vererek sadece Çelikler para kazansın diye mi iş yapıyorlar? Böyle bir termik santral çalıştırma şekli yok. Buna Tanzanya'da olsa izin vermezler. Bu görüntüye daha önce cumhurbaşkanı da bakmış, izin veremem demişti. Ama durum şu an bu şekilde."

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'Çelikler Holding ne yasa dinliyor ne hukuk tanıyor'

Konuyu soL'a değerlendiren Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu'ndan Avukat Özgür Çıkın, Çelikler Holding'in insanı ve doğayı hiçe sayarak yürüttüğü faaliyetlerinde sadece para kazanma hırsının olduğuna dikkat çekti.

Avukat Özgür Çıkın değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Afşin-Elbistan A Termik Santralin özelleştirilmesiyle tesisi işletme hakkını elde eden ve tesisi işletmeye başladığı günden beri, yaygın iş kazaları, yoğun sömürü koşulları, çok daha ucuza yabancı işçi çalıştırma ve çevre felaketiyle anılan Çelikler Holding ne mahkeme kararı dinliyor ne yasalarla kendini bağlı sayıyor ne de bölge halkının feryadını dikkate alıyor. Görüntülerdeki ünitenin çevre izin ve lisans belgesinin asgari teknik şartlarını sağlayamadığı; bu yetersizliğin geçici değil sürekli ve tekrar eden, yapısal bir nitelik taşıdığına bilirkişilerce karar verilmesine rağmen gözü dönmüş bir kâr hırsıyla ve hiçbir kamusal denetime maruz kalmadan yoluna umarsızca devam ediyor."

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