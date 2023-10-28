Dünyadan Filistin'e destek: Yasaklar dayanışmayı engelleyemedi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik hava ve kara harekatlarını genişletmesinin ardından bugün binlerce kişi İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelerek Gazze için ateşkes çağrısı yaptı.

Kalabalık, ellerinde "Gazze, katliamı durdurun" ve "Filistin'i özgürleştirin, İsrail işgaline son verin" yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler ayrıca "Hepimiz Filistinliyiz" ve "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" sloganları attı.

İçişleri Bakanı Suella Braverman, 11 Ekim'de ülkede bazı durumlarda 'Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceği' açıklamasını yapmıştı. Bugünkü gösteride de eylemcilerin Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katıldığı görüldü.

Paris yasağa rağmen yürüdü

Fransa'nın başkenti Paris'te emniyet müdürlüğünün yasağına ve yağmura rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Gösteride, "Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor", "Gazze, Paris seninle", "Soykırımı durdurun" ve "Ateşkes" sloganları atıldı.

Berlin'de polis izin vermedi: 70 gözaltı

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün düzenlenmek istenen üç gösteri polis tarafından yasaklandı.

Filistin'e destek için Platz der Republik, Werderscher Markt ve Alexanderplatz'ta toplananlara müdahale edildi. Yaklaşık 70 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Ayrıca 68 kişi hakkında da kamu düzenini bozmaktan işlem yapıldı.

'Uluslararası Ceza Mahkemesi nerede?'

Belçika'nın Liege kentinde Filistinlilere destek için gösteri düzenlendi. Saint-Leonard Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ablukasını kınadı.

Gösteride, Filistin ile dayanışmayı vurgulayan sloganlar atıldı. Filistin bayrakları açıldı.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki tren garı önünde toplanan bir grup da Filistin'e destek gösterisi düzenledi. İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan eylemciler, Hollanda hükümetinin geçici Başbakanı Mark Rutte'ye de İsrail'e destek verdiği için tepki gösterdi.

''Filistin için adalet, Uluslararası Ceza Mahkemesi nerede'' yazılı pankart taşıyan göstericiler, “Özgür Filistin”, “Yazıklar olsun Rutte, ellerin kanlı” ve “Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak” sloganları attı.