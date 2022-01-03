Dünyada sporun gündemi: Artan vakalar, ayakta seyirci modeline dönüş ve Suudiler...

2022’nin ilk haftasına sporda artan koronavirüs vakalarının damga vurduğunu söylemek olanaklı. Artan vakalar, hem müsabakaların ertelenmesine yol açıyor, hem de toplum sağlığını riske eden yeni gelişmeler birbirini izliyor.

Birçok branş Covid-19’a teslim olmanın eşiğinde duruyor

Ülkemiz dahil olmak üzere bir çok yerde spor durma noktasına geldi. NBA ve NHL Perşembe günü oynanacak maçları ertelemek zorunda kaldı.

NBA, koronavirüs salgınının etkisine giren Nuggets'ın gerekli minimum sekiz oyuncuyu sahaya çıkaramaması nedeniyle Perşembe günü Denver'daki Golden State Warriors ile oynanacak karşılaşmayı ertelediğini açıkladı.

14 Aralık'tan bu yana toplam 11 NBA maçı ertelendi.

Öte yandan, NBA yönetimi, aşılı oyuncular ve antrenörler için karantina sürelerini değiştirerek, karantinayı altı güne kadar indirmiş durumda.

Kuzey Amerika’da buz hokeyinin en üst düzeyde oynandığı organizasyon olan NHL yönetimi de benzer kararları alarak, Dallas Stars'ı etkileyen koronavirüs vakaları ile ilgili sorunlar nedeniyle takımın 2 Ocak'ta Arizona Coyotes'taki maçının ertelendiğini söyledi.

NHL, COVID-19 vakaları nedeniyle bu ay 80'den fazla maçı erteledi.

Futboldaki durum da son derece zorlayıcı bir hâle gelmiş durumda. Birçok futbol kulübünden pozitif vaka açıklamaları gelirken, buna Lionel Messi’nin de eklendiği haberlere konu oldu. PSG, aralarında Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin de yer aldığı 4 futbolcunun yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

Bunun yanı sıra Bayern Münih’te kaleci Manuel Neuer, oyuncular Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards'ın yanı sıra, antrenör Dino Toppmöller'in Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

İngiltere’de de Covid-19 vakalarının artış eğiliminde olduğu görülüyor. Geçen hafta Premier Lig'de futbolcular ve kulüp çalışanları arasında haftalık Covid-19 vaka sayısının 103’ü bulması birçok yetkiliyi endişelendirmişti.

Dün akşam Chelsea ile Liverpool arasında oynanan ve beraberlikle biten maça testi pozitif çıkan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp katılamamıştı.

Hillsborough’tan beri bir ilk: ‘Ayakta seyirci’

İngiliz futbolu yaklaşık 30 yıl sonra tribünlerdeki koltukları kaldırmaya hazırlanıyordu. Bu durum, ilk kez dün uygulanmış oldu. Chelsea ile Liverpool arasında dün oynanan maçta, 1994’ten beri ilk kez ayakta seyirci uygulaması denendi. Bu yılın başından devreye girmesi kararlaştırılan uygulama için 5 kulüp lisans alabilmişti.

Premier Lig, 15 Nisan 1989'da yaşanan Hillsborough faciasının ardından, 1994'den beri ilk kez, ayakta seyirci uygulamasını deneme kararı aldı.

Dün akşam Stmford Bridge'te oynanan ve 2-2’lik beraberlikle sonuçlanan Chelsea-Liverpool maçında denenen ‘ayakta seyirci’ uygulaması 12 bin sandalyede uygulandı. Oturma yerlerinin kaldırılmadığı denemede, seyircilerin önüne çekilen demir barlar sayesinde, dileyenin maçı ayakta takip etmesi sağlandı.

Ancak bilindiği üzere, Manchester United kulübü iki sene önce yaptığı açıklamada, 1500 kişinin maçları ayakta izlenmesini sağlayacak bariyerlerin stada yerleştirilmesi için gerekli izinlerin alındığı belirtmiş ve kulüp yönetimi, uygulamanın 2020-2021 sezonunda başlayacağı ve başarılı olması durumunda ayakta seyirci kapasitesinin artırılacağını ifade etmişti.

Öte yandan, tribündeki koltukların bir kısmını kaldırmak isteyen kulüplerin lisans alması için uyması gereken bir protokol var. Ayakta seyirci alacak takımlar, söz konusu bölümlere kaldırılan koltuk sayısı kadar seyirci alabilecek.

Katar’dan sonra Suudi modeli: Newcastle’dan sonra Inter...

Suudi Kamu Yatırım Fonu PIF İtalyan kulüp Inter’in peşinde, Acun Ilıcalı İngiliz Hull City’i satın aldı.

Son gelen haberlere göre, Suudi Arabistan Fonu PIF bu kez İtalyan futbol kulübü Inter’i satın almak için harekete geçti.

Bilindiği üzere, kısa bir süre önce Newcastle United kulübü Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satılmıştı. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile İngiliz patron Amanda Staveley'in PCP Capital Partners şirketi ve David-Simon Reuben kardeşlerin de içinde olduğu bir konsorsiyum 300 milyon sterlin karşılığında kulübün hisselerinin yüzde 80'ini satın almıştı.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021

İngiliz kulübünün şu anki yönetiminin Suudi Arabistan hükümetinde değil, konsorsiyumda olduğu biliniyor.

Inter kulübünün de benzer bir süreçten geçeceği dış basında konuşulanlar arasında yer alıyor. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fon (PIF), şimdi de Inter’i satın almak istiyor. International Business Times'ın iddiasına göre; Suudi fonu bu kez Inter ile 1 milyar dolarlık satış planları yapıyor.

International Business Times'ın haberine göre iki taraf el sıkışmış durumda. Satışın tamamlanması için gerekli evrakların önümüzdeki birkaç gün içinde Inter genel merkezine ulaşacağı da öğrenilenler arasında.

13 milyon avro zarar açıklayan kulübün taraftarlarının ise nasıl bir tepki vereceği şimdilik merak konusu.

Öte yandan, AKP’ye yakınlığıyla bilinen medya patronu Acun Ilıcalı da İngiliz kulüp Hull City’i aldığını açıklamış durumda. Kulübün Instagram takipçilerinin artması için bir çağrıda bulunan Ilıcalı’nın teknik direktörlük için eski Trabzonsporlu Gürcü futbolcu ve antrenör Şota Arveladze ile anlaşma yaptığı iddia ediliyor.