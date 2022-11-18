Dünya Kupası öncesinde Heathrow Havalimanı işçileri greve çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Heathrow Havalimanı'ndaki 700 işçi, ücret anlaşmazlığı nedeniyle 20 Kasım'da Katar'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde iş bırakma kararı aldı.

Unite Sendikası, Dünya Kupası öncesinde alınan grev kararına ilişkin yaptığı açıklamada, havalimanındaki 700 çalışanın, ücret anlaşmazlığı nedeniyle 18 Kasım'dan itibaren 3 gün boyunca greve gideceğini duyurdu.

İş bırakma eylemi, Heathrow Havalimanı'ndaki 2, 3 ve 4 numaralı terminallerde aksama, iptal ve gecikmelere neden oldu. (AA)