ABD'de Starbucks çalışanları greve çıktı: 'Kızıl kupa isyanı'

ABD'de sendika ile masaya oturmaya yanaşmayan kahve zinciri Starbucks'ta işçiler bir günlük greve çıkarak şirketi protesto etti. Çalışanlar mağaza önlerinde "Sözleşme yoksa kahve de yok" yazılı pankartlar açtı.

Perşembe gününü "Kızıl Kupa Günü" ilan eden 2 binin üzerinde Starbucks çalışanı müşterilere "Starbucks İşçileri Birleşti" yazılı kırmızı kupalar verdiler. Starbucks mağazalarında çalışan işçilerin eylemi 'Kızıl Kupa İsyanı" diye de nitelendi.

Starbucks çalışanları müşterilere "Starbucks İşçileri Birleşti" yazılı kırmızı kupalar verdiler.

Sendika şirketin sendikaya karşı tutumuna ve sendikalı işçilerle masaya oturmayı reddetmesine karşı eyleme gidildiğini açıkladı. ABD'de 264 Starbucks mağazasında işçiler sendikalı olmaktan yana oy kullanmıştı. Ancak şirket halen sendika ile sözleşme imzalamış değil.

Dört yıldır Queens'deki bir Starbucks mağazasında çalışan Brandi Alduk "Buradayız çünkü Starbucks sendikamızla pazarlık yapmayı reddediyor. Mağazada personel eksikliği ve diğer adaletsiz koşulların oluşması nedeniyle buradayız" dedi.

Sözkonusu eylemin ABD'deki Starbucks mağazalarında ulusal ölçekte koordine edilen en büyük eylem olduğu belirtildi.

ABD'de Starbucks'ta sendikalaşma şirketin karşı çıkmasına karşın Aralık 2021'de başlamıştı. Halihazırda ülke genelinde 250 yerde 7 bin Starbucks çalışanı sendikalı durumda.

Starbucks'in ABD'de 17 bin mağazası bulunuyor. Şirketin doğrudan kontrolünde bulunan yaklaşık 9 bin mağazada 70 bin kişi çalışıyor. Sendikaya katılmak için her bir mağazada çalışan işçilerin yaptığı oylamalarda salt çoğunluk gerekiyor.