ABD'de işçiler artık hızla örgütleniyor: Amazon ve Starbucks...

ABD'de sendikalaşma oranının hızla arttığı belirtiliyor.

Wall Street Journal'in federal istatistiklere dayandırdığı bir haberine göre, ABD'de yılın ilk yarısında bin 411 işyerinde işçiler bir sendikaya katılmanın ilk adımı olarak değerlendirilen Ulusal Çalışan İlişkileri Kurulu'na dilekçe verdi.

Bu, 2021'deki aynı döneme oranla yüzde 69'luk bir artış anlamına geliyor. 21 binden fazla işçiyi temsil eden yaklaşık 400 işyerinde ise şimdiden bir sendika lehinde oy kullanıldı. Sendikalaşan işçilerin önemli bir kısmının Amazon ve Starbucks'ta çalışması dikkat çekiyor.

Washington merkezli anket şirketi Gallup'un yaptığı bir kamuoyu araştırması da ABD'lilerin yüzde 68'inin sendikalaşmayı onayladığını ortaya koyuyor. Bu da, ABD tarihindeki en yüksek oran.

Sendikalılar daha çok kazanıyor

Öte yandan Çalışma Bakanlığı'nın verileri, sendika üyesi olan özel sektör işçilerin, olmayanlara kıyasla yüzde 14 oranında daha fazla gelir elde ettiğini gösteriyor. Sendikalı bar, restoran ve kafe çalışanlarında ise bu oran yüzde 17'ye kadar çıkıyor.

Sendikalaşan işçileri yeterince sömüremedikleri için yakınan işletme sahipleri ise gidişattan rahatsız. Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu üst düzey yöneticilerinden Beth Milito, "Şu anda gidişat işletme sahipleri için gerçekten kötü ve pahalı. Bir işletme sahibi olarak daha fazla maliyet artışını kaldıramayacağımız bir noktaya gidiyoruz" diyor.