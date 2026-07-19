Dünya Kupası finaliyle eşzamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 6 binden fazla banka hesabına bloke konuldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 Dünya Kupası final maçının başlamasıyla eşzamanlı olarak yasa dışı bahis operasyonu başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 6 bin 314 banka hesabı için bloke kararı alındı.

Gürlek, saat 22.10'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır."

Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilendirme notunda ise 2022 yılındaki Dünya Kupası organizasyonunda yasa dışı bahis için harcanan miktarın 35 milyar dolar olduğu verisine işaret ederek, 2026 yılındaki turnuvada bu rakamın 50 milyar dolar civarında olacağının öngörüldüğünü vurguladı.Yasa dışı bahis trafiğinin en yüksek hacme ulaşacağı maçın final karşılaşması olduğu değerlendirilerek teknik araştırmaların bu yönde yoğunlaştırıldığı aktarıldı.

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