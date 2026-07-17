Başlama vuruşunu Akın Gürlek’in yaptığı ‘bahis’ operasyonu: Asıl hedef ne?

Hakemlere maç izlemeleri için bahis hesabı açma zorunluluğu getiren, federasyon başkanının bahis oyunları şirketi satın aldığı bir futbol ortamının içindeyiz.

Tüm spor programları ve futbol sahaları baştan aşağı bahis reklamlarıyla bezeli. Oyunun her alanını paraya, kire bulayan ve bu güzel oyunu giderek çürüten bu düzen, şimdi yeniden bir “temizlik öyküsü” yazmaya hazırlanıyor.

Daha önce “tanınmamış” futbolcular üzerinden yapılan bir dizi bahis operasyonu yeterli etkiyi yaratmamış, Galatasaray’dan bir, Fenerbahçe’den bir futbolcunun tutuklandığı ilk dalga operasyonların ardından iktidar beklediğini alamamıştı.

Şimdi uzun süredir konuşulan yönetici operasyonları için de ilk adım atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Beşiktaş ve Galatasaray gibi kulüplerin yöneticileri de bulunuyor.

Atılan bu adım temizlikten çok, bir süredir sistematik olarak “kahramanlaştırılan” Akın Gürlek’in gücünü pekiştirmeye yönelik gibi.

Muhsin Yazıcıoğlu, faili meçhul cinayetler, kadın cinayetleri gibi operasyonlarla yıldızı parlatılmak istenen Gürlek, şimdi de “futbolun temiz eli” olmak üzere devrede.

Bu nedenle bugün başlatılan operasyonun başlama vuruşu ondan geldi.

Bu başlama vuruşunun baştan aşağı kir ve pislik içinde olan futbol ortamını temizlemekten çok iktidarın bu kir üzerinden kendini aklamayı deneyeceği ve gündemi kontrol edeceği yeni bir oyuncak olacağını tahmin etmek güç değil.

Yöneticiler oyuncu bazlı bahisler ve gol bahisleri oynamış

Peki, bugünkü operasyonda neler oldu, operasyon nasıl duyuruldu, kimler gözaltına alındı?

Operasyon, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in X hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu. 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Türkiye'de yasal olarak faaliyet gösteren bahis platformlarından (Misli, Nesine, Oley, Tuttur, İddaa, vs.) hakemler, yöneticiler ve futbolculara dair son altı yıla ait veriler temin edildi.

İncelemeler sonucunda, gözaltı kararı verilen yöneticilerin görev yaptıkları dönemde kendi kulüplerinin müsabakalarında rakip takım lehine, gol bahisleri (alt/üst) ve oyuncu bazlı bahisler oynadıkları tespit edildi.

Gürlek, operasyonun 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet ve bahis şikesi iddiaları kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

Geçtiğimiz hafta gazeteci Alican Uludağ, yargı gündemine ilişkin bir paylaşım yaparak futbol dünyasını da ilgilendirebilecek yeni gelişmeler olabileceğini yazdı. İddia, devam eden bahis ve mali suç soruşturmalarının futbol kulüpleri ile yöneticilerine doğru genişleyebileceğini işaret ediyordu.

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İsimler ve kulüpler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haklarında gözaltı kararı verilen isimleri paylaştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Beşiktaş ve Galatasaray'ın da bulunduğu 13 farklı kulüpte görev yapmış 19 yönetici hakkında MASAK verilerine dayanılarak yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerin yöneticilik yaptıkları dönemde kendi takımlarının aleyhine veya çeşitli bahis seçeneklerine oynadıkları iddia edilen kupon sayıları 7 ile 1488 arasında değişiklik gösteriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

“Soruşturma kapsamında, ülkemizde yasal olarak faaliyet gösteren Misli, Nesine, Oley, Tuttur, İddaa, Bilyoner ve Birebin bahis platformlarından; hakemler, profesyonel futbol kulüplerinde görev yapan yöneticiler ve futbolculara ilişkin 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis verileri temin edilerek analiz edilmiştir. Yapılan incelemelerde, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri (alt/üst vb.) ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edilmiştir.”

MASAK finansal verileri doğrultusunda, 17 Temmuz saat 06.00 itibarıyla haklarında işlem başlatılan 19 şüpheli, bağlantılı oldukları kulüpler ve iddia edilen kupon sayıları şu şekilde sıralandı:

Ali Sancak (Adana Demirspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. ⁠Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 124 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. ⁠Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 78 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. ⁠Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 14 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 12 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. ⁠Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 144 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 1488 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 996 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. ⁠Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 53 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. ⁠Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 27 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. Murat Şabablı (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 13 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. ⁠Ali Şen (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 61 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 28 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 22 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 218 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. Maruf Güneş (Galatasaray) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 48 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 50 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. ⁠Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 16 kupon oynadığı değerlendirilmektedir. ⁠Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 18 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

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