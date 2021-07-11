Dünya genelinde uygulanan Covid-19 aşı dozu 3 milyar 416 milyonu aştı

Dünya genelinde Covid-19'a karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 416 milyon dozu aştı.
Our World in Data'nın derlediği verilere göre Çin, 1 milyar 374 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken en çok aşı uygulayan ülkeler sırasıyla şöyle oldu:
- Çin, 1 milyar 374 milyon doz
- Hindistan, 376 milyon 32 bin doz
- ABD, 333 milyon 565 bin doz
- Brezilya, 112 milyon 774 bin doz
- Almanya, 81 milyon 333 bin doz
- İngiltere, 80 milyon 327 bin doz
- Fransa, 59 milyon 124 bin doz
- Türkiye, 57 milyon 712 bin doz
- Japonya, 57 milyon 350 bin doz
- İtalya, 57 milyon 209 bin doz
- Endonezya, 51 milyon 162 bin doz
- Meksika, 49 milyon 860 bin doz
- Rusya, 47 milyon 334 bin doz
- İspanya, 46 milyon 612 bin doz
- Kanada, 42 milyon 223 bin doz
- Polonya, 31 milyon 258 bin doz
- Arjantin, 24 milyon 518 bin doz,
- Şili, 23 milyon 700 bin doz,
- Güney Kore, 20 milyon 328 bin doz
- Kolombiya, 20 milyon 605 bin doz
Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 160,92 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE dahil 18 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.
Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı en yüksek olan ülkelerse şöyle:
- BAE, 160,92
- Malta, 159,43
- Seyşeller, 141,98
- İzlanda, 132,44,
- San Marino, 131,59
- Bahreyn, 128,5
- İsrail, 126,15
- Şili, 123,96
- Uruguay, 123,03
- Moğolistan, 118,96,
- İngiltere, 118,33
- Katar, 117,68
- Kanada, 111,87
- Faroe Adaları, 109,67
- Singapur, 105,35
- Macaristan, 105,13
- Belçika, 102,14
- Hollanda, 100,33
Öte yandan şimdiye kadar dünya genelinde bildirilen vaka sayısı 187 milyon 419 bini aştı, 4 milyon 45 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.