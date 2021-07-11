Dünya genelinde uygulanan Covid-19 aşı dozu 3 milyar 416 milyonu aştı

Dünya genelinde Covid-19'a karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 416 milyon dozu aştı.

Our World in Data'nın derlediği verilere göre Çin, 1 milyar 374 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken en çok aşı uygulayan ülkeler sırasıyla şöyle oldu:

Çin, 1 milyar 374 milyon doz Hindistan, 376 milyon 32 bin doz ABD, 333 milyon 565 bin doz Brezilya, 112 milyon 774 bin doz Almanya, 81 milyon 333 bin doz İngiltere, 80 milyon 327 bin doz Fransa, 59 milyon 124 bin doz Türkiye, 57 milyon 712 bin doz Japonya, 57 milyon 350 bin doz İtalya, 57 milyon 209 bin doz Endonezya, 51 milyon 162 bin doz Meksika, 49 milyon 860 bin doz Rusya, 47 milyon 334 bin doz İspanya, 46 milyon 612 bin doz Kanada, 42 milyon 223 bin doz Polonya, 31 milyon 258 bin doz Arjantin, 24 milyon 518 bin doz, Şili, 23 milyon 700 bin doz, Güney Kore, 20 milyon 328 bin doz Kolombiya, 20 milyon 605 bin doz

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 160,92 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE dahil 18 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.

Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı en yüksek olan ülkelerse şöyle:

BAE, 160,92 Malta, 159,43 Seyşeller, 141,98 İzlanda, 132,44, San Marino, 131,59 Bahreyn, 128,5 İsrail, 126,15 Şili, 123,96 Uruguay, 123,03 Moğolistan, 118,96, İngiltere, 118,33 Katar, 117,68 Kanada, 111,87 Faroe Adaları, 109,67 Singapur, 105,35 Macaristan, 105,13 Belçika, 102,14 Hollanda, 100,33

Öte yandan şimdiye kadar dünya genelinde bildirilen vaka sayısı 187 milyon 419 bini aştı, 4 milyon 45 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.