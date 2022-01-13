Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor

Dünya genelinde bir günde tespit edilen koronavirüs vaka sayısı ilk kez 3 milyonun üzerine çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çarşamba akşamı yayımladığı verilere göre, pandeminin başından bu yana dünya genelinde en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Bu sayı 3 milyon 395 bin 785 bin olarak bildirildi.

Dünya genelinde pandeminin başından bu yana kaydedilen toplam vaka sayısı 312 milyon 173 bin 462 olurken, Covid-19'dan ölenlerin toplam sayısı da 5 milyon 501'e ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü verileri ülkelerde hükümetlerce bildirilen resmi vaka sayılarından oluşuyor.