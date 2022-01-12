Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saat içinde Türkiye'de 77 bin 722 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın veri tablosu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 77 bin 722 yeni vaka, 145 ölüm
Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saat içinde Türkiye'de 77 bin 722 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın veri tablosu