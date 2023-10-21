Dünya Gazze için ayakta: 'İşgale son!'

İsrail-Filistin çatışmalarının 15'inci gününde, dünyanın birçok noktasında Gazze'yle dayanışma gösterisi için yüz binlerce kişi meydanlardaydı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, on binler başbakanlığa yürüdü. Başkentin simge mekanlarından Oxford Caddesi'ndeki Marble Arch'ta toplanan eylemciler, derhal ateşkes talebinde bulundu.

"Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları atan eylemciler Gazze’ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Yürüyüşe katılanlar, hükümetin İsrail’e verdiği desteğe de tepki gösterdi. İsrail’in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yapmakla eleştirilen İngiliz hükümeti protesto edildi.

Londra'daki gösterilere yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor

Filistin bayrağına gözaltı

İçişleri Bakanı Suella Braverman, 11 Ekim'de ülkede bazı durumlarda ''Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceği'' açıklamasını yapmıştı. Bugünkü gösteride eylemcilerin Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katıldığı görüldü.

Sosyal medyada İngiltere'de Filistin bayrağı taşıyan bir gencin polis tarafından gözaltına alındığını gösteren bir video dolaşıma girdi. Videoda, Filistin bayrağını boynuna saran bir gencin polislerce gözaltına alındığı ve etrafındakilerin bu anları kayıt altına aldığı görülüyor.

Tunus: Filistin'in yanındayız

Tunus’ta düzenlenen Filistin’e destek gösterisine de binlerce kişi katıldı. Başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan Tunuslular, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, Filistin ve Tunus bayraklarının yanı sıra “Filistin’e özgürlük”, “Kanımızla canımızla Filistin’in yanındayız”, “İsrail devlet değil terör örgütüdür”, “Filistin meydanda Arap ülkeleri nerede” yazan dövizler taşıdı.

Tunus'ta, İsrail'e destek verdikleri gerekçesiyle ABD ve Fransa da protesto edildi.

Belçika'da çocuk ölümlerine dikkat çekildi

Belçika'nın Liege kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Saint-Leonard Meydanı'nda toplananlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ablukasını protesto etti. Filistin bayraklarının açıldığı gösteriye, İsrail'in saldırılarında bebek ve çocukların hayatını kaybettiğini vurgulamak için kefene sarılmış oyuncak bebekler getirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan İsrail büyükelçiliği yakınında yüzlerce kişi toplandı.