Dünya Bankası'ndan Türkiye’ye yeni kredi hazırlığı: '35 milyar dolar için görüşmeler sürüyor'

Dünya Bankası, gelecek üç yıl içinde Türkiye'deki projeler için 18 milyar dolar daha ayırmayı taahhüt ederek, ülkeye yönelik kredi portföyünü iki kat artışla 35 milyar dolara çıkarmak için görüşmeler yürütüyor.

Bloomberg’de yer alan habere göre görüşmeler, Dünya Bankası’nın halihazırda yürürlükte olan 17 milyar dolarlık programa ek olarak, önümüzdeki üç yıl için 18 milyar dolara kadar taahhütte bulunmasını içeriyor.

Dünya Bankası'nın 18 milyar dolarlık finansmanının üçte ikisinin doğrudan yatırımlar ve garantilerle özel sektöre aktarması, geri kalan kısmınınsa hükümete doğrudan borç olarak vermesi bekleniyor.

Ayrıca yeni aktarılan fonların bir kısmının 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden inşasında kullanılacağı tahmin ediliyor. Dünya Bankası ilk etapta deprem sonrası hasar maliyetinin 34 milyar dolar olarak ölçmüş, yeniden inşaat maliyetinin ise bu rakamın çok üstünde olabileceğine dikkat çekmişti.

Dünya Bankası ile Türkiye arasında gerçekleşebilecek anlaşma Erdoğan'ın Körfez ziyaretinden beri en yüksek finansman kaynağı olabilir.