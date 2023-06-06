Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini değiştirdi

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısını yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2, gelecek yıl yüzde 4,3 ve 2025'te yüzde 4,1 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası, ocak ayında yayımladığı tahminlerde, Türk ekonomisinin 2023'te yüzde 2,7, 2024'te yüzde 4 büyüyeceğini öngörmüştü.

ABD ve Avro Bölgesi

Gelişmiş ekonomilerde büyümenin 2022'deki yüzde 2,6 seviyesinden bu yıl yüzde 0,7'ye düşmesinin beklendiğine vurgu yapılan raporda, bu oranın 2024'te yüzde 1,2 ile zayıf kalmaya devam edeceğinin ve 2025'te yüzde 2,2 olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Raporda, gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 1,1 büyümesinin öngörüldüğü ve faiz oranlarındaki keskin artışın devam eden etkisiyle büyümenin 2024'te yüzde 0,8'e gerilemesinin beklendiği kaydedildi. Raporda, ABD ekonomisinin 2025'te ise yüzde 2,3 büyümesinin tahmin edildiği belirtildi.

Dünya Bankası ocak ayındaki tahminlerinde ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 0,5 ve 2024'te yüzde 1,6 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, Avro Bölgesi'nde de para politikasındaki sıkılaşma ve enerji fiyatlarındaki artışların gecikmeli etkisiyle ekonomik büyümenin 2022'de yüzde 3,5'ten 2023'te yüzde 0,4'e gerilemesinin beklendiği belirtildi. Avro Bölgesi ekonomisinin 2024'te yüzde 1,3 ve 2025'te yüzde 2,3 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Bankanın ocak ayındaki tahminlerinde Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2023 için yüzde 0 ve 2024 için yüzde 1,6 olmuştu.

Çin ekonomisinin 2023 büyüme tahmini yükseltildi

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki büyümenin ise geçen yıl yüzde 3,7'den bu yıl yüzde 4'e çıkmasının beklendiği, bu oranın 2024'te yüzde 3,9 ve 2025'te yüzde 4 olmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6, gelecek yıl 4,6 ve 2025'te 4,4 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Dünya Bankası ocak ayındaki tahminlerinde Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 4,3 ve 2024'te yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü. (AA)