Dünya Bankası, deprem sonrasında Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya bölgesi için hazırladığı ECA (Avrupa ve Orta Asya) Ekonomik Güncelleme Raporu bugün yayımladı.
Rapora göre, Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin 2023’te yüzde 3,2, 2024-2025 yıllarında ise yüzde 4,2 büyümesini öngördü. Yeni oranlarla birlikte Dünya Bankası’nın büyüme tahminleri ocak raporundaki oranlara göre artış gösterdi.
Önceki rapora göre, Dünya Bankası’nın 2023 yılı büyüme beklentisi yüzde 0,5 puan, 2024 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 0,3 puan arttı.
Rapordan öne çıkan bazı bulgular şöyle oldu:
- Türkiye’nin 6 Şubat’ta yaşadığı yıkıcı depremler Dünya Bankası’nın tahminlerine göre yaklaşık 34,2 milyar dolar (ülkenin 2021 GSYH’sinin yüzde 4’ü kadar) doğrudan hasara yol açtı
- Tüm iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarının gerçek maliyeti, doğrudan hasarın iki katı kadar olabilir.
- Son depremlerin etkisi ile birlikte, devletin devam eden yeniden inşa çalışmaları için hanehalklarına ve yatırımlara sağladığı destek sayesinde, büyüme oranının 2023 yılında yüzde 3,2 olması, 2024-2025 yıllarında ise ortalama yüzde 4,2’e çıkması beklenmekte.
- Dünya Bankası’nın son tahminlerine göre, Ukrayna’da yeniden inşa ve iyileştirme çabalarının maliyeti, Ukrayna’nın 2021 yılındaki savaş öncesi ekonomisinin büyüklüğünün iki katının üzerine, 411 milyar dolara çıktı.
- Çekirdek enflasyonun yüksek seviyelerde kalacağı ve enflasyonu düşürmeye yönelik çabaların piyasa katılımcılarının ve politika yapıcıların çoğunun beklediğinden daha uzun zaman alacağı öngörülmektedir.