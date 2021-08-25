Dünya Bankası Afganistan'daki projelere ödemeleri durdurdu

Dünya Bankası, Afganistan'daki operasyonlarına yönelik ödemeleri durdurduğunu açıkladı.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin "özellikle kadınlar için ülkenin kalkınma beklentileri"ne etkisinden "endişe" duyduğunu öne süren Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada "Afganistan'daki operasyonlarımızda ödemeleri durdurduk, durumu iç politikamız ve prosedürlerimiz doğrultusunda yakından izliyor ve değerlendiriyoruz" denildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da Afganistan'a ödemeleri durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi ise Afganistan Merkez Bankası'nın ülkede tutulan varlıklarını dondurmuştu.