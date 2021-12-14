Dün 14.60'a kadar yükselen dolara Merkez Bankası tarafından müdahale edilmiş, dolar 13,70'lere düşmüştü.
Bu düşüşün ardından dolar güne 13,86'yla başladı.
Dün 16 lirayı aşan avro ise 15,60'dan işlem görüyor.
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dünkü müdahalenin ardından dövizde son durum
Merkez Bankası'nın dün doların 15 liraya doğru tırmanışı sonrası yaptığı müdahalenin ardından dolar 13,70'lere kadar inmişti. Dolar güne 13,86'yla başladı.
Haber Merkezi
Dün 14.60'a kadar yükselen dolara Merkez Bankası tarafından müdahale edilmiş, dolar 13,70'lere düşmüştü.
Bu düşüşün ardından dolar güne 13,86'yla başladı.
Dün 16 lirayı aşan avro ise 15,60'dan işlem görüyor.