Dünkü müdahalenin ardından dövizde son durum

Merkez Bankası'nın dün doların 15 liraya doğru tırmanışı sonrası yaptığı müdahalenin ardından dolar 13,70'lere kadar inmişti. Dolar güne 13,86'yla başladı.

Haber Merkezi

Dün 14.60'a kadar yükselen dolara Merkez Bankası tarafından müdahale edilmiş, dolar 13,70'lere düşmüştü.

Bu düşüşün ardından dolar güne 13,86'yla başladı.

Dün 16 lirayı aşan avro ise 15,60'dan işlem görüyor.

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Merkez Bankası'nın dördüncü müdahalesinin büyüklüğü belli oldu