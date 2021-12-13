Merkez Bankası'nın dördüncü müdahalesinin büyüklüğü belli oldu

Merkez Bankası'nın döviz müdahalesinin büyüklüğünün yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi

Merkez Bankası'nın dördüncü müdahalesinin ne kadar olduğu ortaya çıktı.

Bloomberg HT'nin haberine göre döviz piyasasına bugünkü müdahalenin büyüklüğünün 2,5 milyar dolar olabileceği belirtildi.

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