Dün gözaltına alınan Metin Uca'nın gösterisi iptal edildi

Metin Uca dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Uca'nın Osmaniye'deki gösterisi İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

Uca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "200'ü aşkın bilet satılmıştı, ben kendim adına başkaları için tüm Osmaniyelilerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Uca paylaştığı videoda şöyle konuştu:

"Sevgili Osmaniyeliler! Ben Metin, gelemiyorum. Neden mi? Çünkü Osmaniye'de ayın 12'sinde oynayacağımız gösterimiz İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Fatih Sultan Mehmet'in deniz kabuklarına olan merakı ve bunun kitapta yazılışını yanlış değerlendiren biri nedeniyle geçiştirdiğimiz soruşturmanın ilk sonucu bu oldu. 200'ü aşkın bilet satılmıştı, ben kendim adına başkaları için tüm Osmaniyelilerden özür diliyorum."