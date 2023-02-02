Gözaltına alınmıştı: Serbest bırakılan Metin Uca'dan açıklama geldi

İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Metin Uca, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından görüntülü açıklama yayınladı.

4,5 saat gözaltında kalıp savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Uca, gözaltı gerekçesini şöyle açıkladı:

“4,5 saatlik gözaltı sonrası yine sizinle birlikteyim. Olay şu: 21 Ağustos 2022 tarihinde Edirne’deki gösterim esnasında oynadığım oyunda oyunu izlemeyen bir muhbir vatandaşın 155’e başvurup ‘devlet büyüklerine hakaret ediliyor’ demesi sonrası gözaltına alınmışım. Çünkü UYAP’ta gözükmüyor. Olay şu; Stefanos Yerasimos’un ‘Sultan Sofraları’ kitabında geçen ve Fatih Sultan Mehmet’in deniz kabuklularını çok severek yediğini anlatan bölümden sonra dönüp, Diyanet İşlerine ‘Siz yasak diyorsunuz ama benim ecdadım deniz kabuklusunu bayılarak yiyor’ sorusunu ‘devlet büyüklerine hakaret’, ‘halkı kin ve nefrete sürüklemek’ olarak değerlendirmişler. İfademi verdim sayın savcıya, bunu bir gösteri olduğunu anladı ve şimdi özgürüm. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum.”