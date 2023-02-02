Metin Uca gözaltına alındı

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge'a geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Metin Uca polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı sebebi belli oldu

"Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek" suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu bildirilen Metin Uca’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Gazeteci Murat Ağırel, sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımda, Metin Uca ile görüştüğünü belirtti. Paylaşımında, Uca ile yaptığı görüşmeyi aktaran Ağırel, Uca'nın sergilediği bir oyunda Fatih Sultan Mehmet'in bir sözünü okumasından rahatsız olan bir izleyicinin rahatsız olup şikayetçi olması nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.

Ağırel'in paylaşımı şöyle:

“Metin Uca ile görüştüm. Gözaltı nedeni sergilediği ‘’Bunu mu demek istedim ?‘’ adlı oyununda Stefanos Yerasimos’un ‘’Sultan Sofraları’’ adlı kitabında yer alan Fatih Sultan Mehmet’in söylediği bir sözü okuması ! Oyunu izleyen bir kişi rahatsız olmuş ve şikayet etmiş.”