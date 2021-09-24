Düğün konvoyuna silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düğün konvoyuna yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.



Sırrın Mahallesi’nde düğün salonuna giden düğün konvoyu silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen saldırıda Veysel T. (31) ve Halil D. (35) yaralandı.

Saldırıda ağır yaralanan Veysel T. ve Halil D. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Urfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Veysel T. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Halil D.’nin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre saldırının trafikte yol verme kavgası sebebiyle yaşadığı iddia edildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.