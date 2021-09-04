Urfa’da 13 yaşındaki çocuk babası tarafından katledilmişti: Evlenmek istememiş

Urfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi’nde Filistin asıllı Suriye uyruklu 13 yaşındaki Amara Dwla, babası Ahmet Mohammad Dwla tarafından katledilmişti.
Kızını zorla evlendirmek istemiş
DHA'nın haberine göre, inşaatlarda çalışan baba kızı Amara'yı zorla evlendirmek istedi. Kızının buna karşı çıkması sonrası babanın Amara'yı öldürdüğü iddia edildi.
Kapıyı çekiçle kırarak içeriye girdiğini anlatan komşuları Yaşar Kerpiç, "Kapının dışından kendisiyle konuşmaya çalıştım. Kapı kilidini çekiçle kırarak içeri girdik. Kız evlilik kabul etmiyormuş. Çocukların anneleri yok. 3 kişi yaşıyorlardı. Baba inşaat işçisiydi. Sabah giderken kapıyı üstlerine kilitlerdi" dedi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan baba tutuklanırken, Amara'nın kız kardeşi ise devlet korumasına alındı.