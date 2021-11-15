Dua edilip adak adanan taş, antik agoraya ait çıktı

Kütahya’daki Aizanoi Antik Kenti’nde, insanların uzun yıllardır ‘Yaren Dede’ diye ziyaret edip dua edip adak adadığı taşın, antik agoranın köşe sütunu olduğu anlaşıldı.

Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti’nde bu sezon kentin çarşısı, yani agorası araştırılıyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında, antik kentin en önemli alanlarından olan ‘Agora’nın giriş kapısı ve mermer tabanı ortaya çıkartıldı. Yapılan çalışmalar sırasında, eskiden asfalt yol kenarında kalan mermer sütunun etrafı kazılınca, insanlar tarafından yıllardır "Yaren Dede" olarak bilinen yerin mezar olmadığı ortaya çıktı.

Arkeofili'nin haberine göre çocuğu olmayanların adak adadığı ‘Yaren Dede’ olarak bilinen alanı ziyarete gelen insanlar, kazıldıktan sonra alanın farklı bir anlamı olduğunu görünce oldukça şaşırdı. Vatandaşlar yıllardır bu mermer sütuna adak adıyordu. Ancak yapılan kazılarda, antik Aizanoi kentinin agorasının köşe sütunu olduğu anlaşıldı.

Bu sezon kazıları agora bölgesinde yürüttüklerini belirten arkeolog Fikret Aksoy, buranın daha önce üzerinden yol geçen bir alan olduğunu söylüyor.

Aksoy, “Burada bir sütun mevcuttu. Renk farkından dolayı beyaz kısmın toprak altında kaldığı rahatça görünebiliyor. Bu sütun bize nirengi noktası oldu. Burası Agora’nın köşe sütunuydu. Kalpli sütün dediğimiz alanın iki tarafında sütun tamburu çıktı. Burası kazılmadan önce bu sütunu yerel halk ‘Yaren Dede’ olarak adlandırıyordu. Bir nevi çocuğu olmayan insanların gelip adak adadığı, tapınım objesi olarak bakılıyordu buna. Ama kazıldıktan sonra böyle bir şey olmadığı Agora’nın köşe sütunu olduğu ortaya çıkmış oldu. Kazıda ceset, iskelet, kabire dair hiçbir ibare yok. Agora’nın zemini var. Vatandaşların bazıları kazıyı ziyarete geldi ve çok şaşırdılar” diyor.