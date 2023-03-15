DSP'den ittifak açıklaması: 'O tarihten sonra telefonlara çıkmadı'

Dün akşam tv100 canlı yayınına bağlanan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, ittifak tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aksakal "İttifakları destekleme gibi bir ön karar olmaz. Öncelikle ittifakların sizinle birlikte arzusu var mı? Bunu ön görmek gerekiyor. Partiler ittifak kurmak isterlerse gelirler, görüşlerini paylaşırlar. Bizde o görüşleri yetkili kuruluşlarımızda değerlendiririz" dedi.

51 eski bakan ve milletvekilinin Millet İttifakı'nı destekleyen bildirisiyle ilgili Aksakal "Kendilerini eski DSP milletvekilleri olarak adlandıran ‘Demokratik Solcular’ adında bir bildiriyi kamuoyuna yaydılar. İçlerinden 51 kişi dedikleri eski milletvekillerinden benim bildiğim bunlardan 4 tanesi DSP üyesi ve 12 senedir parti içerisine girmemiş insanlar. Geri kalanların hiçbirisini tanımıyoruz" dedi.

Aksakal "İYİ Parti, MHP’den ayrılmış ve seçimlere çalıştırılmaya çalışan faaliyet içerisindeydi. YSK o dönem seçimlere katılma kriterlerini açıkladı. DSP'yi seçime sokmadılar. Bunu ben ilk defa burada söylüyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın milletvekili Bülent Tezcan’la konuşup ‘Bu DSP'ye yapılan bir operasyon, İYİ Parti’ye yapılan desteği bize de verin’ dedim. O tarihten sonra telefonlara çıkmadı" ifadesini kullandı.