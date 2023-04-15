DSP'den istifa eden meclis üyesi CHP'ye katıldı

Demokratik Sol Parti'den (DSP) geçen hafta istifa eden Adalar Belediye Meclisi Üyesi Muzaffer Yıldırım ve önceki dönem AKP Adalar Gençlik Kolu Başkanı Muhammet Çiftçioğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.

Anadolu Kulübü'nde düzenlenen törende yeni üyelere rozetlerini CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu taktı.

Yeni katılımlarla, 13 bin 353 seçmeni bulunan Adalar ilçesinde seçmenin yaklaşık yüzde 12’si CHP üyesi oldu.

Kaftancıoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Bugün üzümün sapı, çöpü demeden, kişisel ve siyasal duygularınız, düşüncelerinizle depremzede vatandaşımıza ve milyonlarca kardeşimize bir kez daha bunları yaşamaması için iktidardaki kötülüğü göndermenin sorumluluğuyla, hep beraber uykusuz gecelerde, günlerde çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. (ANKA)