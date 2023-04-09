DSP’den istifa eden Genel Başkan Yardımcısı: Bir oyum var, o da Kılıçdaroğlu'na

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerine yönelik açıklamasının ardından partiden istifa eden DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, “Bir oyum var, onu da Kemal Kılıçdaroğlu lehine kullanacağım” dedi.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’a konuşan ve 'DSP’nin yeri Millet İttifakı olmalıydı' diyen İste şu ifadeleri kullandı:

“Bu DSP’nin yapabileceği bir tercih değildi. Çünkü ev sahiplerinin sizi davet etmesi gerekir. Bu büyük yanlışa imza atan arkadaşlarımın bu karar düşme nedenlerinin Millet İttifakı’ndan bir teklif gelmemesi olduğunu düşünüyorum.”