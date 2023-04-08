DSP'de istifalar sürüyor: Bir genel başkan yardımcısı daha istifa etti

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 14 Mayıs seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini ve AKP listelerinden seçime gireceklerini açıklamasına parti içinden tepkiler sürüyor.

DSP Genel Başkan Yardımcıları Onur İste, Dilara Tambova sosyal medya hesaplarından dün yaptıkları açıklamalarla istifa etmişti. İstifa eden genel başkan yardımcılarına Selçuk Karakülçe de eklendi.

Onur İste yaptığı paylaşımda “Sevgili dostlarım, ben hep olduğum yerdeyim. Bunun gereği olarak, bugün itibariyle, şimdiye kadar gururla yürüttüğüm DSP genel başkan yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Saygısını ve sevgisini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" demişti.

Dilara Tambova ise “Partimizin! Bugün içinde bulunduğu durum nedeniyle; benim açımdan, doğrultu tutarlılığı taşımayacağı inancımdan dolayı; yaklaşık 5 dönemdir, büyük bir gurur ve özveriyle sürdürmüş olduğum DSP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden, istifa etmiş bulunmaktayım” sözleriyle istifasını duyurmuştu.

Selçuk Karakülçe ise Facebook hesabından paylaştığı mesajında “Bugün itibari ile Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ayrılmış bulunuyorum. Tüm kamuoyuna saygılarımla” ifadesini kullandı.