Erdoğan'a destek açıklamasının ardından DSP'de art arda istifalar

DSP, bugün yapılan görüşmeler sonucunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklarken; parlamento seçimlerine de AKP listelerinden gireceklerini duyurmuştu.

Söz konusu kararın ardından DSP'de üst düzey bir isim istifa ettiğini açıkladı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, görevinden istifa ettiğini şu ifadelerle açıkladı:

“Sevgili dostlarım, ben hep olduğum yerdeyim. Bunun gereği olarak, bugün itibariyle, şimdiye kadar gururla yürüttüğüm DSP genel başkan yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Saygısını ve sevgisini esirgemeyen herkese teşekkür ederim.”

İste'nin istifasının ardından DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova da partisinin Erdoğan'a destek açıklaması üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.