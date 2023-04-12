Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleme kararının ardından AKP listelerinde 3 milletvekili adayına yer verilen DSP'nin Genel Başkanı Önder Aksakal, katıldığı cenaze töreninde protestoyla karşılaştı.
İstanbul'da aracında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge'nin cenazesi için Bursa'ya giden Aksakal'a Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Başkanı Erol Gülmez "Üç koltuğa partiyi sattılar" dedi.
Bursa'da Bugün'ün haberine göre Aksakal, Gülmez'in sözlerine "Aptal herif, terbiyesiz herif" diyerek karşılık verdi.
Gerginlik cenazede bulunanlar tarafından yatıştırılmaya çalışıldı.
DSP Genel Başkanı Aksakal'a cenazede protesto: 'Üç koltuğa partiyi sattılar'https://t.co/ZYovNzc0RR pic.twitter.com/tM6bkvKW93— soL Haber (@solhaberportali) April 12, 2023