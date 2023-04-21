DSP Genel Başkanı Aksakal: Bu seçimler soğan sarmısak seçimi değil

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'da Gaziosmanpaşa Meydanı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Yüzyılın Dönüşümü Programı"nda konuştu.

Aksakal "Artık bu seçimler soğan, sarmısak seçimi değil; bu seçimler vatan seçimi, toprak seçimi. Eğer toprak yoksa soğan ekeceğiniz, sarmısak ekeceğiniz bir karış tarla, toprak bulamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinin bu nedenle önemli olduğu ve partisinin bu yüzden Cumhur İttifakı'nda yer aldığını öne süren Aksakal "Siyaset ekonomi, sosyal politikalar üzerine yürütülür eyvallah. Birbirimizle mücadele edebiliriz bu konuda. Ama vatan, bayrak, millet asla tartışılamaz" diye konuştu.

"Alevi" videosu üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Aksakal "Eğer siz gençlerin aklına inanç ve mezhep konusunda kötü tohumlar ekerseniz yarın bu ülkeyi Lübnan'a çevirirsiniz, Irak'a, Suriye'ye çevirirsiniz" iddiasında bulundu.