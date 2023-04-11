DSP genel başkan yardımcısı Ahmet Murat Özbilge hayatını kaybetti

Demokratik Sol Parti (DSP) genel başkan yardımcısı Ahmet Murat Özbilge, 63 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde ailesiyle birlikte alışveriş yapan, daha sonra aracına tek olarak dönen Özbilge’den bir süre haber alamayan yakınları aracın yanına gitti.

Özbilge’yi kilitli aracın içinde yarı baygın bulan ailesi, kilidi açamayınca itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Aracın kapısının açılmasının ardından Özbilge’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen Özbilge, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.

DSP yönetiminden bir isim Ahmet Murat Özbilge’nin bir radyo ve bir televizyon programına katılmak üzere İstanbul’a geldiğini söyledi.

Eski DSP genel başkan yardımcısı Hüseyin Kul da geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybetmişti.