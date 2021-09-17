'DSÖ uzmanları yakında Sputnik V'yi onaylama kapsamında Rusya'yı ziyaret edebilir'

Rusya menşeli TASS konuyla ilgili bir kaynağa dayandırdığı haberinde Sputnik V aşısının üreticileri ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) arasındaki Rus aşısının onayına ilişkin müzakerelerin yapıcı bir şekilde devam ettiğini ve bir DSÖ heyetinin yakında Rusya'yı tekrar ziyaret edebileceğini yazdı.

TASS'a konuşan kaynak, "DSÖ ile işbirliği olumlu bir şekilde ilerliyor. DSÖ heyetinin Rusya'ya bir sonraki ziyaretinin en yakın zamanda olması bekleniyor" dedi.

TASS, DSÖ'ye bağlı Pan Amerikan Sağlık Örgütü başkan yardımcısı Jarbas Barbosa'nın daha önce yaptığı ve örgütünRus aşısının onayını askıya aldığını iddia eden açıklamasına ve ardından DSÖ'nün kendisi tarafından yapılan açıklamaya dikkat çekti. Örgüt, özellikle aşı üreticisinden ek veri beklediğini belirterek, inceleme sürecinin daha sonra devam edeceğini belirtmişti.

DSÖ'nün resmi görüşü Rus aşısının ön yeterlilik sürecine doğrudan dahil olmayan Pan Amerikan Sağlık Örgütü bölümün temsilcisi tarafından yapılan açıklamayla çelişiyor.

Bu yılın başlarında DSÖ yedi Rus üretim hattından dördünü ön aşı kalifikasyonu kapsamında denetledi ve bir tanesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, söz konusu sorun ortadan kaldırıldığında, DSÖ uzmanlarının bu üretim hattını tekrar gözden geçirebileceğini söyledi.