Zaharova: Sputnik V'yi tanımama çabası ırkçılık, emperyal hegemonya ve neo-nazizmin yansıması

Bir Fransız bakanın Rus ve Çin Covid-19 aşılarını AB'de onay almaması yönündeki çağrılarını Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "kabul edilemez" ve "neo-Nazizm" ifadeleriyle eleştirdi.

Telegram'da yayınladığı mesajında Mariya Zaharova, Perşembe günü France 2 TV kanalına Rus veya Çin aşıları aşılananların AB'den çıkarılması gerektiğini söyleyen Fransa Dışişleri Bakanı Clément Beaune'yi eleştirdi.

Beaune, diğer Avrupa ülkelerine “temkinli olmaları” ve Rusya ve Çin'den gelen baskıları kabul etmemeleri için çağrıda bulunmuştu.

Zaharova, "Kabul edilemez açıklamalar. Irkçılık, emperyal hegemonya ve neo-Nazizmin bir melezidir: yasalara, etiklere ve ahlaka aykırı olarak tüm halklar eşit hak ve fırsatlardan mahrum bırakılmakta ve pandemi dünyayı ciddi bir şekilde sınandığı bir zamanda yüzleşmeye itmektedir.” dedi.

Mart ayının başında, Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Sputnik V için kayıt dosyasının sıralı bir incelemesine başladı. AB'de bir dizi şirketin aşıyı üretme hakları için rekabet etmesine rağmen, EMA onaylama aşamasını uzatmaya devam ediyor. İki AB üye ülkesi, Macaristan ve Slovakya, Sputnik V aşısını aşı programlarına hali hazırda dahil ettiler.