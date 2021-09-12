DSÖ: Ülkeler pandemiye karşı yeni aşı stratejilerine hazırlanmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, hükümetlerin üçüncü doz dahil olmak üzere kademeli olarak artık yeni stratejiler benimsemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Euronews'ta yer alan habere göre, Covid-19 aşılarının pandeminin yayılmasını durdurmayacağını belirten DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, hükümet yetkililerinin virüsle uzun vadede başa çıkmak için yeni aşı stratejilerine hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Kluge, cuma günkü açıklamasında, Covid-19'un yeni varyantlarının ortaya çıkmaya devam edeceğini ve koronavirüsün de grip gibi insanoğluyla birlikte var olmayı sürdüreceğini düşündüğünü aktardı.

Yeni varyantlar nedeniyle bugün mevcut aşıların etkinlik oranının değiştiğine işaret eden Kluge, "Bu nedenle liderlerin yeni aşı stratejilerini uyarlamaları gerekiyor" uyarısında bulundu.