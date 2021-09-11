Aşı karşıtları Maltepe'de toplandı, Dilipak konuşma yaptı

İstanbul Valiliği izin vermesinin ardından aşı karşıtları bugün Maltepe'de ilçesinde bir araya geldi. Aşı karşıtları, "DSÖ Türkiye'den defol", "Türk milleti esaret altında kalmayacak", "Gerçek doktorlar baş tacımız, şarlatanlardan hesap soracağız" dövizleri taşıdı.

Gerici Abdurrahman Dilipak da mitingde bir konuşma yaptı.

Dilipak, "Hiçbiriniz bizim üyemiz değilsiniz. Biz aslında ayrı bir tüzel kişilik de değiliz. Buranın sahibi sizsiniz, hepimiziz. Buraya geldik adalet, barış, özgürlük istiyoruz. Adalet yoksa barış bir aldatmacadır" dedi.

Maltepe Kaymakamlığı, aşı karşıtı mitinge bulaş riski nedeniyle izin verilmediğini duyurmuştu. İstanbul Valiliği ise mitinge izin verildiğini açıklamıştı.