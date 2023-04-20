DSÖ Sudan'daki durumu açıkladı: 330 ölü, 3 bin 200 yaralı

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan liderliğindeki ordu ile Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo'nun başında olduğu paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada 15 Nisan'dan beri devam eden çatışmalarda en az 330 kişinin öldüğü, 3 bin 200 kişinin yaralandığı belirtildi.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed El Manzari yaptığı açıklamada "15 Nisan'dan beri Hartum ve bir dizi başka eyalette hükümet ile silahlı muhalif güçler arasındaki çatışmaların sonucu olarak yaklaşık 330 kişi öldü, yaklaşık 3 bin 200 kişi yaralandı" dedi.