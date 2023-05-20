DSÖ pandeminin bilançosunu çıkardı: '337 milyon yıllık insan ömrü heba oldu'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yalnızca 2020 ve 2021 yıllarında fazladan ölüm oranına ilişkin verilere dayanarak Covid-19'a bağlı ölüm sayısının 14 milyon 900 bin olduğunu tahmin ediyor.

Euronews'te yer alan habere göre, DSÖ'nün veri işlemeden sorumlu yardımcı direktörü Samira Asma, koronavirüse yakalananların ömrünün istatistiki olarak ortalama 22 yıl kısaldığını söyledi. Aynı zamanda örgüt, küresel sağlık hizmetlerindeki bazı olumlu gelişmelerin koronavirüs pandemisi nedeniyle gerilediği uyarısında da bulundu.

Örgütten yapılan açıklamada, pandeminin modern tıbbi hizmetlere ve düzenli aşılara erişim konusundaki eşitsizliği daha da derinleştirdiğine dikkat çekti. Örgüt, bu eşitsizliğin özellikle verem ve sıtma ile mücadelede görüldüğünü açıkladı.