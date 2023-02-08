DSÖ deprem için '3. seviye acil durum' ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan "3. Seviye Acil Durum" ilan ettiklerini duyurdu.

Dün gerçekleşen DSÖ Yönetim Kurulu'na Türkiye ve Suriye depremiyle ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını belirten Kluge, 3. Seviye Acil Durum ilan edildiğini belirtti. Kluge, açıklamasında "Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum" dedi.

Kluge ayrıca "Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye Hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün 3. Seviye Acil Durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendiriliyor ve örgütün kurum çapındaki varlıklarının seferber edilmesi anlamına geliyor.