DSÖ: Dar gelirli ülkeler de aşılanana kadar ek aşı alımını durdurun

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Cenevre'de katıldığı bir basın toplantısında dünya çapındaki aşı tedariği eşitsizliği sorununa vurgu yaparak düşük gelirli ulusların daha fazla başlangıç ​​aşı dozu almasına izin vermek için en azından Eylül ayının sonuna kadar destekleyici aşılar için dünya çapında bir durdurma çağrısında bulundu.

Örgütün Cenevre merkezindeki medya brifinginde konuşan Ghebreyesus, dünya çapında uygulanan dört milyar Covid-19 aşı dozunun yüzde 80'inden fazlasının yüksek ve üst orta gelirli ülkelere gittiğini belirterek, dünya çapında aşı tahsisindeki eşitsizlikleri bir kez daha gündeme getirdi. Örgütün yöneticisi bu ülkelerin "dünya nüfusunun yarısından azını oluşturmalarına rağmen" söz konusu eşitsizliğin meydana geldiğinin altını çizdi.

DSÖ Genel Direktörü bu ülkelerden bazılarının koronavirüsün delta varyantına karşı korunmak için üçüncü doz aşılar uygulamaya doğru ilerlediğini ve düşük gelirli ülkelerdeki milyonlarca kişinin daha ilk aşılarını bile olamadıklarını söyledi.

Ghebreyesus, düşük gelirli ülkelerde her 100 kişiye yaklaşık 1,5 doz aşı düştüğünü belirtirken bu oranın zengin ülkelerde ise 100 kişiye yaklaşık 100 doz aşıya karşılık geldini söyledi.

DSÖ'nün, dünyaya her ülkenin nüfusunun en az yüzde 10'unu aşılama hedefine ulaşma şansı vermek için en azından Eylül ayının sonuna kadar destekleyici aşılar için bir durdurma çağrısında bulunduğunu söyledi. DSÖ Genel Direktörü "Bunu gerçekleştirmek için herkesin, özellikle de küresel aşı tedarikini kontrol eden bir avuç ülke ve şirketin işbirliğine ihtiyacımız var” dedi.

Ghebreyesus, önümüzdeki ay Roma'da toplanacak olan G20'yi de DSÖ'nün küresel aşılama hedeflerini desteklemek için somut taahhütlerde bulunmaya çağırdı.

DSÖ direktörü, “Olimpiyat sporcuları, yatırımcılar, iş liderleri, dini liderler ve kendi ailesindeki ve toplumdaki her bireyden oluşan nüfuzu olan herkesi” en azından Eylül ayının sonuna kadar destekleyici atışlar için durdurma çağrısını desteklemeye davet etti.