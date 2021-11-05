DSÖ: Avrupa yeniden pandeminin merkez üssü oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'nın "yeniden pandeminin merkez üssü haline geldiğini" ve Delta varyantı yayılırken ve aşılamanın birkaç bölgede durmasıyla rekor Covid-19 vaka sayılarına yaklaşıldığını söyledi.

Kluge, yalnızca geçen hafta Avrupa bölgesinde 1,8 milyon yeni enfeksiyon ve yaklaşık 24 bin ölüm kaydedildiğine dikkat çekerek "Bu yörüngede kalırsak, önümüzdeki yılın Şubat ayına kadar Avrupa ve Orta Asya'da yarım milyon Covid-19 ölümü daha görebiliriz" dedi.

DSÖ yetkilisi, bölge ülkelerinin hastane kapasitelerinin bu durumda zorlanacağının altını çizdi.

Avrupa genelinde yeni vaka sayısı son dört haftada yüzde 55 artmış durumda.

“Pandeminin yeniden canlanmasının başka bir kritik noktasındayız” uyarısında bulunan yetkili, "Sekiz ülke şu anda yüzde 70'lik kapsama alanını aşmış olsa da, iki ülkede oran yüzde 10'un altında kalıyor" dedi.

Aşı alımının düşük olduğu yerler olan Baltık, Balkanlar orta ve doğu Avrupa'daki birçok ülkede hastaneye yatma oranlarının yüksek olduğunu ifade eden Kluge, "Covid-19'un dalgalarına tepki vermek yerine bunların olmasını önleme şeklinde taktiklerimizi değiştirmeliyiz" dedi.