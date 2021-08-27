DSÖ: Afganistan'da sadece birkaç gün yetecek tıbbi malzeme var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afganistan'ın tıbbi malzeme stokunun birkaç gün içinde tükeneceği uyarısında bulundu.

Reuters'ın haberine göre DSÖ, o zamana kadar Afganistan'ın kuzeydeki Mezar-ı Şerif şehrine Pakistanlı yetkililerin yardımıyla bir hava köprüsü kurulmasını umduğunu bildirdi.

DSÖ'nün bölgesel acil durum direktörü Rick Brennan, Birleşmiş Milletler'e yaptığı sunumda, Afganistan'da öncelikli ihtiyaçların hastaneler için travma kitleri ve acil sağlık malzemeleri ile çocuklar için beslenme bozukluğu ilaçları olduğunu belirtti.

Brennan "Halen kesin olan bir şey var ki o da insani ihtiyaçların çok büyük olduğu ve artmakta olduğu" dedi.