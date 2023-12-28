D&R'dan Karga Kafası'na sansür: Gerekçe 'müşteri şikayeti'

Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlanan, Kemal Gökhan Gürses'in çizimlerinin yer aldığı "2024 Karga Kafası Ajandası"na D&R yönetimi tarafından sansür uygulandı.

D&R yönetimi, içinde yer alan bir çizime yönelik “müşteri şikayeti” nedeniyle ajandanın D&R mağazalarında satışının yapılmayacağını Ayrıntı Yayınları'na bildirdi.

Müşteri şikayetine konu olansa çizer Kemal Gökhan Gürses'in ünlü "Karga Kafası" çizimlerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin olanıydı:

Gürses: 'Zafer Bayramı' kendi kaderini tayin etmek için mücadele eden bir halkın kazanımıdır. Bu kazanımı korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir.

'Görevini yerine getirememiş bir toplumun bu bayramı kutlama hakkı'

Gürses konuya ilişkin yaptığı açıklamada karikatürün mesajı ve çizilme nedeninin net ve basit olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Eğitim sistemi tarikat yapılarına teslim edilmiş, toprakları dış yatırımcılara paftas pafta satılan, adaletin, hukukun, insan haklarının hiçe sayıldığı, yaşam tercihleri yüzünden insanların dışlandığı, cezalandırıldığı, hak mücadelesinin şiddetle bastırıldığı bir ülkede yaşıyoruz.

Yazıyla, çiziyle ve fikirle üzerime düşeni her koşulda sürdürmeyi, 1978 yılında Gırgır dergisinde başlayan çizerlik yaşamım boyunca bir sanatçı olarak zorunlu gördüm, görüyorum.

'Zafer Bayramı' kendi kaderini tayin etmek için mücadele eden bir halkın kazanımıdır. Bu kazanımı korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir.

Görevini yerine getirememiş bir toplumun 'bu bayramı kutlama hakkını' tartışan karikatürümü şikayet eden müşterilerini memnun etmek için D&R mağazaları ajandanın satışını durdurmuştur."

'İşi kitap satmak olan şirket sansür hakkını kendinde bulmaktadır'

Gürses ve Ayrıntı Yayınları tarafından yapılan ortak açıklamada "İşi kitap satmak olan bir şirket sansür etme ve bir tür cezalandırma hakkını kendinde bulmaktadır. Bütün engellemelere rağmen özgür, demokratik bir ülke ve dünya için yazmaya, çizmeye ve yayımlamaya devam ediyoruz, edeceğiz" denildi.