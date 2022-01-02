DP'li Enginyurt’tan zamlara ‘ateşli’ protesto

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, iktidara sert tepki gösterdi ve yapılan zamları ateş yakarak protesto etti.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘'Siz zannediyorsunuz ya hurilere kavuşacaksınız. Emin olun bu millet sizi cehennemin ateşinde yakacak. İlk gün, yani seçimlerin ilk günü öyle bir bedel ödeyeceksiniz ki, yanacaksınız. Cehennemin ateşinde değil bu dünyanın ateşinde sizi yakacağız'' dedi.

Enginyurt, bir bidonun içinde ateş yakarak şunları söyledi:

“Asgari ücrete zam yaptınız daha işçinin cebine tek kuruş girmedi. Doğalgaza zam yaptınız, elektriğe zam yaptınız. Yetmedi, akaryakıta, yetmedi geçmediğimiz köprülere zam yaptınız. Milletin ocağına ateş düşürdünüz, milleti yaktınız, Biz de sizin için ateş yaktık. Sizi öyle yakacağız ki siz zannediyorsunuz ya hurilere kavuşacaksınız.”